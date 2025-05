POL-HA: Aufmerksamer Bürger verhindert Schlimmeres

Hagen (ots) - Am Freitag, in der Zeit zwischen 14:10 bis 15:05 Uhr, kam es in einem Waldstück im Bereich Voßloh zu einem Pkw-Aufbruch. Der weiße PKW wurde auf einem Schotterparkplatz geparkt und die Fahrerin ging mit ihrem Kind und Hund im angrenzenden Wald spazieren. Nach dem Spaziergang musste sie feststellen, dass die hintere Seitenscheibe der Beifahrerseite am VW mit einem Stein eingeworfen worden war. Aus dem Pkw ...

mehr