Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrradfahrerin bleibt in Straßenbahnschienen hängen

Erfurt (ots)

Eine 66-jährige Fahrradfahrerin verletzte sich gestern Abend bei einem Sturz in der Erfurter Innenstadt. Die Frau befuhr gegen 18:50 Uhr die Schlösserstraße in Richtung Fischmarkt. Nach ersten Erkenntnissen wollte sie dort Fußgängern ausweichen. Dabei kam sie jedoch mit ihren Reifen in die Straßenbahnschienen, stürzte und verletzte sich. Aufmerksame Passanten leisteten Erste Hilfe und betreuten die Dame bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. (DS)

