FW-E: Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus - Einsatzkräfte in kürzester Zeit vor Ort

Essen-Kettwig, Schulstraße, 05.09.2024, 16:16 Uhr (ots)

Gestern Nachmittag, am 05.09.2024 um 16:16 Uhr, wurde die Leitstelle der Essener Feuerwehr durch Anwohnerinnen und Anwohner über eine Rauchentwicklung aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Schulstraße in Essen Kettwig informiert. Sofort alarmierte diese die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Kettwig und verschiedener Wachen der Berufsfeuerwehr. Das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr liegt ebenfalls in der Schulstraße, in Sichtweite zu dem gemeldeten Schadensereignis, sodass die Freiwillige Feuerwehr in kürzester Zeit vor Ort war und durch ihre Maßnahmen eine Brandausbreitung erfolgreich verhindern konnte. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten die Bewohner des Gebäudes dieses bereits verlassen, sodass keine Personen zu Schaden gekommen sind. Nach der ersten Erkundung bestätigte sich die Meldung. Es war im Keller des dreigeschossigen Mehrfamilienhauses zu einem Brand gekommen, durch den es eine starke Rauchentwicklung in den Treppenraum des Gebäudes gab. Insgesamt wurden drei Trupps unter Atemschutz eingesetzt, um mit einem handgeführten Strahlrohr den Brand zu löschen und das Gebäude mit der Unterstützung von Hochleistungslüftern zu entrauchen. Nachdem umfangreiche Kontrollmessungen durchgeführt wurden, konnten alle Bewohnerinnen und Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren.

Zur Ursache des Brandes hat die Polizei Essen die Ermittlungen aufgenommen.

Die Feuerwehr Essen war mit einem Löschzug der Berufsfeuerwehr, Sonderfahrzeugen, dem Führungsdienst, der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Kettwig sowie dem Rettungsdienst für rund eineinhalb Stunden im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell