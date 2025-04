LPI-EF: Das Auto ist kein Tresor

Erfurt (ots) - Bereits am Mittwoch, 16.04.2025, stahlen Unbekannte in der Zeit von circa 04:00 Uhr bis 05:00 Uhr von einer Baustelle im Erfurter Ortsteil Urbich einen roten Radlader der Marke "Weidemann 2080". Das Fahrzeug, im Wert von etwa 60.000 Euro, war am Straßenrand der Straße Über den Krautländern gesichert abgestellt gewesen. An der Arbeitsmaschine befand sich das Firmenlogo einer Garten-und ...

