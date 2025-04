POL-PPRP: Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Ludwigshafen (Oggersheim) (ots) - Am frühen Freitagmorgen, gegen 05:40 Uhr wurde ein Busfahrer der Linie 72 durch einen männlichen Fahrgast verletzt. Zunächst kam es im Bereich "Am Weidenschlag" in Oggersheim zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen beiden. Im Verlauf dessen soll der bislang unbekannte Täter zunächst die Tasche des Busfahrers beschädigt und diesem dann ins Gesicht geschlagen haben. Der Mann ...

mehr