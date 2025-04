Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Busfahrer von Fahrgast verletzt

Ludwigshafen (Oggersheim) (ots)

Am frühen Freitagmorgen, gegen 05:40 Uhr wurde ein Busfahrer der Linie 72 durch einen männlichen Fahrgast verletzt. Zunächst kam es im Bereich "Am Weidenschlag" in Oggersheim zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen beiden. Im Verlauf dessen soll der bislang unbekannte Täter zunächst die Tasche des Busfahrers beschädigt und diesem dann ins Gesicht geschlagen haben. Der Mann wird als ca. 1,85 m groß, ca. 35 Jahre alt, mit Basecap und blauer Arbeitshose bekleidet beschrieben. Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe. Sofern Sie sachdienliche Hinweise geben können, melden Sie sich bitte telefonisch (0621 963-24250) oder per Mail (piludwigshafen2@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell