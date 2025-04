POL-PPRP: Widerstand geleistet - ein Polizist leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) - Zwischen Mittwoch (03.04.2025), 16 Uhr, und Donnerstag (03.04.2025), 14:30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Graf-Stauffenberg-Straße in Speyer ein und durchwühlten das Anwesen. Dabei wurden Gegenstände im Wert von etwa 600 Euro entwendet. Haben Sie im genannten Zeitraum etwas beobachtet oder können sachdienliche Hinweise geben? Melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei ...

