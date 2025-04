POL-PPRP: Autos aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag (03.04.2025), gegen 22:40 Uhr, waren ein 18-jähriger Motorradfahrer und ein 23-jähriger Autofahrer parallel auf unterschiedlichen Fahrspuren auf dem Adlerdamm unterwegs und bogen in die Saarlandstraße ein. Auf der Saarlandstraße wollte der Autofahrer die Spur wechseln und stieß hierbei mit dem Motorradfahrer zusammen. Der 18-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. ...

