POL-KI: 250127.1 Hohwacht: Zeugen nach Diebstahl von Eichenbohlen gesucht

Kiel (ots) - Nachdem es gestern gegen 13:30 Uhr in der Holstenstrasse in der Kieler Innenstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen war und ein 28-Jähriger schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt wurde, nahm die Polizei gestern in Tatortnähe einen 29-Jährigen fest, der an der Tat beteiligt ...

mehr