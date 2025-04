Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Feldwegeinfahrt verpasst und im Straßengraben gelandet

Landkreis Sömmerda (ots)

Zu einem nicht alltäglichen Unfall kam es Freitagnachmittag im Landkreis Sömmerda. Ein 22-jähriger BMW-Fahrer war gegen 14:25 Uhr auf der Landstraße in Richtung Dermsdorf unterwegs gewesen. Als der junge Mann auf die Autobahn 71 auffahren wollte, leitete ihn sein Navigationsgerät über einen Feldweg in Richtung Schillingstedt. Dies erkannte der 22-Jährige zu spät, verfehlte eine Feldwegeinfahrt und kam im Straßengraben zum Stehen. Dabei verletzte sich der Mann leicht und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An seinem Fahrzeug entstand unfallbedingter Sachschaden. (DS)

