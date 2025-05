Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl aus Baucontainer

In der Zeit von Donnerstag, 15. Mai 2025 16:00 Uhr bis Montag, 19. Mai 2025 08:15 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Repker Straße und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Baucontainer. Hier entwendeten sie diverse Werkzeuge. Die Schadenssumme dürfte im mittleren 4-stelligen Bereich liegen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Pkw

Bislang unbekannte Täter zerstachen in der Zeit von Sonntag, 18. Mai 2025 20:00 Uhr bis Montag, 19. Mai 2025 16:00 Uhr die Reifen eines Pkw, VW Golf Cabriolet in grau, welcher auf einem Grundstück in der Welper Straße abgestellt worden war. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen

Vechta - Zapfsäule beschädigt / Verursacher entfernt sich unerlaubt

In der Zeit von Freitag, den 16.05.2025 (12:00 Uhr) bis Montag, den 19.05.2025 (10:00 Uhr), beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer eine Zapfsäule auf dem Gelände einer Tankstelle an der Münsterstraße und entfernte sich im Anschluss unerlaubt. Der Schaden wurde auf ca. 10000,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/943115 entgegen.

Lohne - Einbruch in Bäckerei

In der Zeit von Sonntag, 18. Mai 2025 13:15 Uhr bis Montag, 19. Mai 2025 05:10 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Falkenbergstraße und verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum einer dortigen Bäckerei. Zum Diebesgut können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

In der Zeit von Samstag, 17. Mai 2025 22:00 Uhr bis Montag, 19. Mai 2025 09:00 Uhr besprühten unbekannte die Fassade eines Firmengebäudes in der Brinkstraße mit Farbe. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 19.05.2025, in der Zeit von 07:30 Uhr - 12:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen ordnungsgemäß abgestellten PKW VW Golf auf einem Parkstreifen der Eschstraße. Hierbei wurde die gesamte linke Fahrzeugseite beschädigt, der Schaden auf ca. 3000,- EUR geschätzt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442/808460 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 19.05.2025, wurde ein ordnungsgemäß abgestellter PKW Ford Fiesta zwischen 12:36 Uhr und 12:50 Uhr auf einem Parkplatz an der Brägeler Straße / Lindenstraße beschädigt. Betroffen war der hintere linke Kotflügel, der Schaden wurde auf ca. 500,- EUR geschätzt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442/808460 entgegen.

Dinklage - Sachbeschädigung an Pkw

Bislang unbekannte Täter zerstachen in der Zeit von Sonntag, 18. Mai 2025 22:30 Uhr bis Montag, 19. Mai 2025 06:30 Uhr die Reifen eines Pkw, Opel Mokka in grau, welcher auf einem Grundstück in der Lohner Straße abgestellt worden war. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Damme - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

In der Zeit von Freitag, 16. Mai 2025 17:00 Uhr bis Sonntag, 18. Mai 2025 10:00 Uhr besprühten unbekannte die Fassade einer Schule in der Straße Grüner Weg mit Farbe. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 19.05.2025, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Zeit von 13:45 Uhr bis 14:00 Uhr einen ordnungsgemäß abgestellten PKW VW Polo auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Wiesenstraße. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2500,- EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme unter 05491/999360 entgegen.

Visbek - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Montag, den 19.05.2025, beabsichtigte ein 75-jähriger PKW-Führer aus Visbek von dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes kommend nach links auf die Rechterfelder Straße abzubiegen. Hierbei übersah er eine von links kommende 23-jährige PKW-Führerin aus Cloppenburg. Infolge des Zusammenstoßes wurden beide leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden, die genaue Schadenshöhe ist derzeit allerdings unklar.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell