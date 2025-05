Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Diebstahl eines Quads

In der Zeit zwischen Samstag, 17. Mai 2025 17:00 Uhr bis Sonntag, 18.Mai 2025 12:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Vechtaer Straße und entwendeten aus einer dortigen Werkstatt ein Quad. Das Quad konnte am 18. Mai verunfallt in der Märschendorfer Straße ausfindig gemacht werden. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 6.000,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Bakum (Tel.: 04446/959710) entgegen.

Bakum - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Sonntag, 18. Mai 2025 gegen 11:10 Uhr befuhr ein 26-jähriger Mann aus Badbergen mit seinem Pkw und Anhänger die Alte Dorfstraße in Richtung Hausstette. Auf gerader Strecke kam es aus bislang unbekannter Ursache zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw eines 26-jährigen Mann aus Wardenburg. Durch den Aufprall wurde der Wardenburger leicht verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Schaden von ca. 17.000,00 Euro.

