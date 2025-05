Cloppenburg/Vechta (ots) - Damme - Schockanruf Am Samstag, den 17.05.2025 kam es in Damme zu einem Schockanruf. Der Dame wurde mitgeteilt, dass ihr Sohn einen Verkehrsunfall verursacht habe und sie nun eine Kaution hinterlegen müsse. Die Dame übergab gegen 18 Uhr 30.000 Euro Bargeld und diversen wertvollen Schmuck. Holdorf - Brand Am Samstag, den 17.05.2025 gegen 23 Uhr kam es in Holdorf zu einem Brand. Der Inhalt einer ...

