Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Schockanruf

Am Samstag, den 17.05.2025 kam es in Damme zu einem Schockanruf. Der Dame wurde mitgeteilt, dass ihr Sohn einen Verkehrsunfall verursacht habe und sie nun eine Kaution hinterlegen müsse. Die Dame übergab gegen 18 Uhr 30.000 Euro Bargeld und diversen wertvollen Schmuck.

Holdorf - Brand

Am Samstag, den 17.05.2025 gegen 23 Uhr kam es in Holdorf zu einem Brand. Der Inhalt einer Feuerschale geriet in Brand und griff auf den Rasen und den dort gelagerten Bauschutt/Schrott über. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht und ein Übergreifen des Feuers auf die dort befindlichen Wohnhäuser verhindert werden.

Lohne - Brand

Am Samstag, den 17.05.2025 gegen 13:45 Uhr kam es in Lohne zu einem Brand in einem Waldstück. Nach Angaben der Feuerwehr begann das Unterholz in diesem Bereich aus unbekannter Ursache zu brennen. Von dem Brand war eine ca. 300 m² große Waldfläche betroffen. Das Feuer konnte zeitnah eingedämmt und eine Ausbreitung verhindert werden.

Vechta - Versuchter Fahrraddiebstahl

Am 17.05.2025 gegen 12:30 Uhr konnte ein 40- jähriger Mann aus Vechta dabei beobachtet werden, wie er versuchte das neuwertige E- Bike der 60- jährigen Geschädigten zu entwenden. Aufmerksame Zeugen sprachen den Mann an und informierten umgehend die Polizei. Aufgrund dessen konnte der Mann vor Ort angetroffen und seine Personalien festgestellt werden.

Visbek - Diebstahl von Elektrogeräten

Am 17.05.2025 gegen 17:55 Uhr konnte ein 27- jähriger Mann aus Visbek fünf männliche Personen dabei beobachten, wie sie Elektrogeräte aus einem Container eines Wertstoffhofes entwendeten. Nachdem sie versuchten vor dem Zeugen zu flüchten, konnten sie durch die Polizei gestellt werden. Bei den fünf rumänischen Beschuldigten im Alter von 29 bis 46 Jahren konnte das Diebesgut aufgefunden und wieder an den Wertstoffhof ausgehändigt werden.

Vechta - Verkehrsunfall mit E- Scooter

Am 18.05.2025 gegen 00:35 Uhr befuhr der 33- jährige Mann aus Vechta mit seinem E- Scooter die Bremer Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts. Als er beabsichtigt den Radweg zu wechseln, bleibt das Vorderrad am Bordstein hängen, sodass der Fahrzeugführer über den Lenker auf den Radweg stürzte. Er wird leicht verletzt ins Krankenhaus nach Osnabrück verbracht. Eine Beeinflussung infolge von Alkohol kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Bakum - Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen auf der Veachtaer Straße

Am 17.05.2025 gegen 09:10 Uhr beabsichtigt eine 60- Jährige aus Bakum mit ihrem Daimler von der Sütholter Straße nach links auf die Vechtaer Straße in Richtung Bakum abzubiegen. Hierbei übersieht sie eine von rechts kommende und vorfahrtsberechtige 30 - Jährige aus Nordenham mit ihrem Seat Cupra. Im unfallverursachenden Fahrzeug befindet sich der 61- jähriger Halter des Fahrzeuges. Im Seat Cupra befindet sich eine 30- jährige Mitfahrerin aus Berne. Es kommt zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, sodass es zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der Vechtaer Straße/Sütholter Straße kam. Die vier beteiligten Personen wurden zwecks weiterer Behandlung dem Krankenhaus Vechta zugeführt.

