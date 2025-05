POL-CLP: Pressemeldung PK Friesoythe

Cloppenburg/Vechta (ots) - Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw in Goldenstedt Am Freitag, 16.05.2025, gegen 12.25 h befuhr ein 25-jähriger aus Diepholz mit seinem Pkw VW Golf den Kronsbeerenweg in Goldenstedt in Richtung Vechta. Vor einer Rechtskurve beabsichtigte er nach links abzubiegen. Dabei übersah er aber die ihm entgegenkommende 38-jährige Pkw BMW Fahrerin aus Sulingen, so dass es im Kurvenbereich zum Zusammenstoß ...

mehr