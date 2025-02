Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrt missachtet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Weißenborn: In der Eisenberger Straße ereignete sich am Donnerstagabend ein Verkehrsunfall, verursacht durch einen Vorfahrtsverstoß. Ein 21-jähriger Audi-Fahrer beabsichtigte nach links in die Straße der Einheit einzufahren und missachtete den entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Fiat. In der Folge kollidierten beide Fahrzeuge, wobei eines der beiden nicht mehr fahrbereit war. Verletzt worden ist glücklicherweise niemand.

