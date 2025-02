Polizei Düsseldorf

POL-D: Altstadt - Schneller Fahndungserfolg nach mehreren Taschendiebstählen - Tatverdächtiger festgenommen - Untersuchungshaft

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Samstag, 08. Februar 2025, 0:55 Uhr

Dank einer guten Zeugenbeschreibung konnte in der Nacht zu Samstag ein mutmaßlicher Taschendieb in der Altstadt ausfindig gemacht und festgenommen werden. Der polizeibekannte Mann wurde dem Haftrichter vorgeführt und befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Gegen 1 Uhr meldete sich eine Frau bei der Polizei, um den Diebstahl ihres Mobiltelefons anzuzeigen. Ihre gute Täterbeschreibung wurde sogleich über Funk an alle eingesetzten Beamtinnen und Beamten in der Altstadt weitergegeben. Nur wenig später fiel einem Streifenteam am Mutter-Ey-Platz ein Verdächtiger auf, auf den die Beschreibung passte. Noch bevor er kontrolliert werden konnte, versuchte der Mann sich offenbar belastender Beweismittel zu entledigen, indem er mehrere Gegenstände in die dortige öffentliche Toilettenanlage warf. Wie sich herausstellte, handelte es sich hierbei um drei Mobiltelefone. Zudem führte er ein hochwertiges Lederetui bei sich. Er wurde vorläufig festgenommen.

Noch während der Sachverhaltsklärung und Anzeigenaufnahme meldeten sich drei weitere Geschädigte, die ebenfalls ihre Handys vermissten. Alle bei dem Mann aufgefundenen Telefone konnten diesen Diebstahlstaten zugeordnet und unmittelbar an die Betroffenen ausgehändigt werden.

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 48-jährigen Rumänen ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Er ist bereits mehrfach wegen gleichgelagerter Delikte aufgefallen. Ein Richter erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Die Ermittlungen dauern an.

