Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Old.) - Sachbeschädigung (mit Foto)

In der Zeit zwischen Freitag, 16. Mai 2025 15:00 Uhr bis Montag, 19. Mai 2025 08:45 Uhr beschädigten derzeit unbekannte Personen eine Infotafel der Gemeinde Essen in der Ladestraße, Ecke Schulstraße. Der Schaden wurde auf rund 1.000,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Essen (Tel.: 05434/924700) entgegen. Garrel - Diebstahl aus Partyraum Am Sonntag, 18. Mai 2025 in der Zeit zwischen 04:33 Uhr bis 04:46 Uhr entwendete eine derzeit unbekannte männliche Person alkoholische Getränke aus einem Partyraum/Gartenhaus in der Luisenstraße. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Löningen - Einbruch in Lagerräume

Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit von Donnerstag, 15. Mai 2025 13:00 Uhr bis Sonntag, 18. Mai 2025 16:30 Uhr auf ein Grundstück in der Langenstraße und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dortigen Lagerräumen. Derzeit ist nicht bekannt, ob Diebesgut erlangt werden konnte. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/803840) entgegen.

Emstek - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Sonntag, 18. Mai 2025 gegen 20:05 Uhr befuhr ein 21-jähriger Mann aus Neuenhaus mit seinem Pkw die B72, Ortsteil Bühren, Fahrtrichtung B 69. Aufgrund einer Geschwindigkeitsbegrenzung verringerte er seine Geschwindigkeit. Dies bemerkte ein 19-jähriger Emsteker zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf den vorausfahrenden Pkw auf. Durch den Aufprall wurde der 19-Jährige leicht verletzt. An den Pkw entstand ein Schaden von ca. 13.000,00 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell