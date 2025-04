POL-HRO: Schwerverletztes Kind nach Unfall mit PKW in Jördenstorf -Korrektur zur Altersangabe des Kindes

Brüel (ots) - In der Gemeinde Brüel ist am Mittwochabend in einer Unterkunft für unbegleitete minderjährige Asylbewerber ein Jugendlicher durch einen Messerangriff schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 15-jähriger Mitbewohner das Opfer nach einem Streit mit dem Messer angegriffen haben. Das 17-jährige Opfer, das Stichwunden am Unterkörper davontrug, erlitt dabei schwere aber nicht ...

