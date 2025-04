Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerverletztes Kind nach Unfall mit PKW in Jördenstorf

Teterow (ots)

Am heutigen Donnerstagnachmittag ereignete sich gegen 15:05 Uhr auf der Teterower Str. in der Ortschaft Jördenstorf ein Verkehrsunfall, bei dem ein 12-jähriges Kind schwer verletzt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr die 34-jährige deutsche Fahrzeugführerin mit ihrem PKW Seat die Teterower Str. in Fahrtrichtung Gnoien als der 12-jährige deutsche Fußgänger aus bisher ungeklärter Ursache unvermittelt von dem rechts neben der Fahrbahn befindlichen Gehsteig auf die Fahrbahn schritt. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß des PKW mit dem die Fahrbahn kreuzenden Fußgänger. Das verunfallte Kind erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen im Kopfbereich und wurde umgehend durch einen eingesetzten Rettungswagen in die Uni-Klinik Rostock verbracht. Am PKW der Fahrzeugführerin entstand Sachschaden in Höhe von 2000,- Euro. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs hat die Kriminalpolizei Güstrow die Ermittlungen aufgenommen.

