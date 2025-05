Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg und dem Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 19.05.2025, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- bzw. Ausparken in der Zeit von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr einen abgestellten PKW Mercedes E-Klasse auf einem Parkplatz am Rathausweg, unmittelbar vor dem Rathaus. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/1860115 entgegen.

Molbergen - vers. Einbruch in Einfamilienhaus

Am Sonntag, 18. Mai 2025, in der Zeit zwischen 09:30 Uhr bis 12:30 Uhr versuchten derzeit unbekannte sich gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Norderneystraße zu verschaffen. Der Versuch misslang. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Molbergen - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Ein 22-jähriger Mann aus Friesoythe beabsichtigte am Montag, 19. Mai 2025 gegen 06:45 Uhr mit seinem Pkw in Molbergen, OT Grönhheim aus dem Brügger Weg die Lange Straße zu kreuzen um dann in den Eichenkamp einzufahren. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten Pkw eines 46-jährigen Mannes aus Frankreich. Durch den Zusammenstoß wurde der 22-Jährige leicht verletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit, es entstand ein Schaden von rund 14.000,00 Euro.

Lastrup - Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisation

In der Zeit von Freitag, 16. Mai 2025 14:00 Uhr bis Montag, 19. Mai 2025 07:00 Uhr "zeichnete" ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer mittels Hinterrades eins Kleinkraftrades ein Hakenkreuz auf den Schulhof der Oberschule. Hinweise nimmt die Polizei in Lastrup (Tel.: 04472/932860) entgegen.

Löningen - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Montag. 19. Mai 2025 gegen 07:45 Uhr befuhr eine 33-jährige Frau aus Löningen mit ihrem Pkw den Vinner Weg in Richtung Birkenweg und beabsichtigte nach links in die Bahnhofsallee abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 60-jährigen Löninger und seinem Fahrrad. Der 60-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Löningen - Unfall zwischen PKW und E-Scooter / E-Scooter nicht versichert

Am Montag, den 19.05.2025, gegen 15:20 Uhr, befuhr eine 15-jährige Löningerin mit ihrem E-Scooter den Radweg des Kreisverkehrs in Löningen und beabsichtigte die Linderner Straße zu queren. Zu diesem Zeitpunkt beabsichtigte ein 58-jähriger PKW-Führer aus Dänemark in den Kreisverkehr an dieser Stelle einzufahren und übersah die Löningerin. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 15-jährige leicht verletzt wurde. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass das Versicherungskennzeichen am E-Scooter keine Gültigkeit mehr besaß.

