Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Sachbeschädigung an Stromkasten

In der Zeit von Freitag, 16. Mai 2025 15:00 Uhr bis Sonntag, 18. Mai 2025 15:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter das Schloss eines Stromkasten in der Straße Kellerdamm. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 19. Mai 2025 gegen 11:50 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw eines 55-jährigen Mannes aus dem Saterland. Der Pkw, ein VW Golf in grau war an der Europastraße abgestellt worden. Der Schaden wurde auf 4.000,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Bösel - Brand in Waldstück

Am Montag, 19. Mai 2025 gegen 19:44 Uhr meldeten mehrere Zeugen einen Brand in einem Wald an der Straße Am Hook, nahe der "Florianhütte". Aus bislang unbekannter Ursache gerieten ca. 5qm Wald in Brand. Dieser konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Bösel gelöscht werden. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Bösel - Zwei Kinder bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am Montag, den 19.05.2025, befuhren drei Mädchen im Alter von 13 Jahren aus Bösel gegen 19:10 Uhr gemeinsam auf einem E-Scooter einen Gehweg von einer Schule kommend in Richtung der Fladderburger Straße. Hier übersahen sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden PKW, der von einer 56-jährigen Frau aus Bösel geführt wurde. Bei dem Zusammenstoß wurden zwei Mädchen leicht verletzt und durch den Rettungsdienst betreut. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 400,- EUR.

Saterland - Sachbeschädigung mittels Blasrohrpfeil

Am Montag, 19. Mai 2025 gegen 19:30 Uhr stellten Anwohner eines Einfamilienhauses in der Straße Sagter Ems einen beschädigten Sonnenschirm fest. In diesem steckte ein Blasrohrpfeil. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell