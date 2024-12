Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mordverdächtiger auf der Flucht nach Südamerika durch Bundespolizei Aachen festgenommen

Aachen Hamburg (ots)

Bundespolizisten gehen einem Hinweis nach und suchen in Aachen den eingefahrenen Regionalexpress, am 30.11.24 gegen 23:40 Uhr, nach der gesuchten Person ab. Ein 36-jähriger Mann unbekannter Herkunft passt auf die Beschreibung und weist sich bei seiner Kontrolle mit einem Reisepass der Dominikanischen Republik aus. Der Gesuchte lässt sich ohne Widerstand festnehmen. Er führt knapp 2000 Euro Barmittel mit sich und möchte sich in das benachbarte Ausland absetzen. Er ist verdächtig, im Jahr 2022 einen Mord aus Habgier in Hamburg begangen zu haben. Ein weiterer Verdächtiger in diesem Mordfall konnte in Norddeutschland festgenommen werden. Nach seiner Festnahme wurde der Verdächtige durch Beamte des Landeskriminalamtes Hamburg in der Kaiserstadt abgeholt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell