Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl im Rahmen der Grenzkontrollen auf der Autobahn 40

Kleve - Kempen - Wachtendonk (ots)

Am Mittwochnachmittag, 04. Dezember 2024 um 13:00 Uhr kontrollierte die Bundespolizei nach der Einreise aus den Niederlanden auf der Bundesautobahn 40 am Rastplatz Tomm Heide einen in Spanien zugelassenen Personenkraftwagen. Eine fahndungsmäßige Überprüfung der Personalien des Fahrers in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass der 48-jährige Georgier durch die Staatsanwaltschaft Tübingen mit einem Vollstreckungshaftbefehl gesucht wird. Der Gesuchte ist durch das Amtsgericht Reutlingen wegen schweren Bandendiebstahl verurteilt worden. Hiernach musste der Mann noch eine Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 9 Monaten verbüßen. Der Reisende wurde noch vor Ort verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier nach Kempen gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen hat die Bundespolizei den Festgenommenen zum Haftantritt in die Justizvollzugsanstalt Willich eingeliefert.

