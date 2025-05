Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ermittlungen nach Gebäudebrand

Pößneck (ots)

Nach dem aufsehenerregenden Gebäudebrand am Freitagmorgen in der Breiten Straße in Pößneck hat der Brandursachenermittler der KPI Saalfeld seine Arbeit aufgenommen. Es wird derzeit Hinweisen auf einen mutmaßlichen, technischen Defekt nachgegangen, wodurch es zum Brand mit rund 100.00 Euro Sachschaden kam. Bewohner der angrenzenden Häuser konnten bereits wieder in ihre Wohnungen zurück. Das eigentlich betroffene Objekt ist durch das Feuer und die anschließenden Löscharbeiten erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden- ob und wann diese Bewohner zurückkehren können, wird geprüft.

