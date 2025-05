LPI-SLF: Augen auf beim Tanken

B88, Watzdorf (ots) - Am Freitag kam es auf der B88, kurz hinter dem Ortsausgangsschild in Watzdorf zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Ein Pkw-Fahrer war in den späten Nachmittagsstunden auf der B88 in Richtung Königsee unterwegs. Hinter ihm fuhr ein KKR in gleicher Richtung. Als der 44-jährige Ford nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen wollte, setzte er irrtümlich den rechten ...

