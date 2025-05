Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit einem leicht verletztem KKR-Fahrerin

B88, Watzdorf (ots)

Am Freitag kam es auf der B88, kurz hinter dem Ortsausgangsschild in Watzdorf zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Ein Pkw-Fahrer war in den späten Nachmittagsstunden auf der B88 in Richtung Königsee unterwegs. Hinter ihm fuhr ein KKR in gleicher Richtung. Als der 44-jährige Ford nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen wollte, setzte er irrtümlich den rechten Fahrtrichtungsanzeiger. Die nachfolgende Mopedfahrerin interpretierte dies als Ankündigung eines Rechtsabbiegens und setzte zum Überholen an. Dabei kollidierte sie mit dem nach links abbiegenden Pkw und kam zum Fall. Die 49-jährige Kradfahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell