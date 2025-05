Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mit 1,45 Promille und ohne Versicherung festgestellt

Bad Lobenstein (ots)

Am Samstag, den 10.05.2025, wurde gegen 20:15 Uhr der 61-Jährige einer Verkehrskontrolle in der Ortslage Bad Lobenstein unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten bei dem Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,45 Promille. Weiterhin bestand für das Fahrzeug kein gültiger Versicherungsschutz. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe in der Rettungswache entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

