LPI-SLF: Unter Drogen, ohne Zulassung und ohne Fahrerlaubnis

Schleiz (ots) - Am Freitag, den 09.05.2025 im Zeitraum 16:10 Uhr bis 19:30 Uhr beschädigt der bislang unbekannte Täter die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Hofer Straße in Schleiz. Eine circa 20x20 cm große Verglasung der Haustür wurde zerstört. Wer Hinweise zur Tat geben kann, meldet sich bitte unter 0118868/2025 bei der PI Saale-Orla. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

