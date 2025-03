Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch, 19.03.2025, gegen 12:45 Uhr, kam es an der Kreuzung Wredestraße/Heinigstraße zu einem Auffahrunfall. Ein 70-Jähriger und seine 50-jährige Beifahrerin wurden hierbei leicht verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 5.300 Euro.

Am gleichen Tag, gegen 17 Uhr, ereignete sich außerdem in der Saarlandstraße ein Auffahrunfall. Eine 24-jährige Autofahrerin fuhr beim Anfahren an einer grünen Ampel gegen den vor ihr anfahrenden LKW. Sie wurde leicht verletzt.

Im Straßenverkehr kann es schnell zu Unfällen kommen, wenn der notwendige Sicherheitsabstand nicht eingehalten wird. Dabei ist es einfach, sich zu schützen. Beachten Sie:

- Wenn Sie mit 50km/h unterwegs sind, sollten Sie mindestens 25 bis 30 Meter Abstand halten.

- Bei höheren Geschwindigkeiten ist der Abstand noch wichtiger, um bei plötzlichem Bremsen rechtzeitig reagieren zu können.

Denken Sie daran: Nur mit genügend Abstand können Sie im Notfall schnell genug bremsen und Unfälle vermeiden. Besonders bei schlechtem Wetter, Dunkelheit und Stau sind ein ausreichender Abstand und vorausschauendes Fahren unerlässlich.

