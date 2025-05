Polizei Hagen

POL-HA: Starke Alkoholisierung und vehementes Betteln durch Polizisten beendet

Hagen-Mitte (ots)

Am Graf-von-Galen Ring belästigte ein 44-Jähriger am Freitag (23.05.2025) immer wieder andere Personen und bettelte so vehement, dass die Polizei hinzugerufen wurde. Eine Streifenwagenbesatzung traf den Hagener am Berliner Platz an, auch hier ging er Passanten aggressiv an. Der Hagener war stark alkoholisiert (2,4 Promille) und schwankte stark. Während die Einsatzkräfte mit ihm sprachen, konnte er dem Gespräch nicht folgen. Einen Platzverweis ignorierte er, sodass die Polizisten ihn zur Verhinderung von Straftaten in eine Ausnüchterungszelle brachten. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell