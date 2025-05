POL-PPRP: Ohne Führerschein unterwegs - Auto sichergestellt

Ludwigshafen (ots) - Zwischen Freitag (02.05.2025, 19:00 Uhr) und Montag (05.05.2025, 07:00 Uhr) brachen unbekannte Täter in einen Jugendtreff in der Hermann-Hesse-Straße ein. Ob etwas entwendet wurde ist noch unklar. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Hermann-Hesse-Straße in Ludwigshafen gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiwache Oggersheim, Telefonnummer 0621 963- 24650 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de . Um sich vor ...

