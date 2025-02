Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Einfamilienhaus

Meschede (ots)

In Eversberg kam es am Donnerstag zwischen 14:00 Uhr und 21:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Gebäude auf der "Alten Landstraße". Es wurden mehrere Räumlichkeiten durchsucht sowie diverse Gegenstände entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Zeugen, die ggf. Angaben zur Sache machen können oder anderweitige verdächtigte Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291 - 90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell