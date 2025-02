POL-HSK: Weißer BMW überholt LKW zwischen Antfeld und Altenbüren: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Eslohe (ots) - "Am Papelör" ist Mittwoch eingebrochen worden. Zwischen 07:30 Uhr und 19:30 Uhr hat sich ein Unbekannter gewaltsam Zugang in das Wohnhaus verschafft. Er durchsuchte Räume und durchwühlte Schränke. Aktuellen Erkenntnissen nach hat der Täter Schmuck und Wertgegenstände mitgenommen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 - 90200 entgegen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

