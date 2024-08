Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Altöl entsorgt - KPI Gera ermittelt und sucht Zeugen

Gera (ots)

Roben/Bad Köstritz: Die Ermittlungen zu einem Umweltdelikt (Bodenverunreinigung) nahm die Kripo in Gera im Juli 2024 auf und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen (Bezugsnummer 0197723/2024). Offenbar in der Zeit zwischen dem 15. und 26.07.2024 wurde an der Ortsverbindungsstraße von Roben nach Pohlitz, ca. 400m hinter Roben, am dortigen Feldrand, ein Plastikfass mit Altöl illegal abgestellt und beschädigt. Das darin befindliche Altöl trat dadurch aus und gelangte oberflächlich ins Erdreich. Im Zuge er eingeleiteten Ermittlungen werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum Geschehen geben können. Insbesondere werden Zeugen gesucht, Beobachtungen dahingehend getätigt haben, wie das Fass dort abgestellt wurde? Bei sachdienliche Hinweise nimmt die KPI Gera, Tel. 0365/8234-1465 entgegen. (RK)

