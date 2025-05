POL-PPRP: Einbruch in Jugendtreff

Ludwigshafen (ots) - Am Montagabend, den 5. Mai 2025, gegen 19:36 Uhr, wurden ein 15- und ein 17-Jähriger an einem Kiosk in der Bahnhofstraße von einem 17-Jährigen abgepasst. Der Täter behauptete, im Besitz eines Messers zu sein, und forderte Bargeld von den Jugendlichen. Die beiden weigerten sich zunächst, auf die Drohung einzugehen, und versuchten zu flüchten. ...

