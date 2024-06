POL-ST: Ibbenbüren, Kupferfallrohre entwendet

Laer (ots) - Eine verletzte Person Am Sonntag (16.06.) gegen 13.30 Uhr hat die Polizei Informationen zu einem Brand in der Dorfbauerschaft im Ortsteil Holthausen erhalten. Die Feuerwehr war bereits vor Ort, als die Polizisten am Brandort eintrafen und hatte mit den Löscharbeiten begonnen. Ein 28-jähriger Bewohner des Hofes wurde durch die Rauchentwicklung verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Eine Scheune auf dem Hof brannte samt Inhalt komplett ...

