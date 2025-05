Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 17-Jähriger nach räuberischer Erpressung festgenommen

Ludwigshafen (ots)

Am Montagabend, den 5. Mai 2025, gegen 19:36 Uhr, wurden ein 15- und ein 17-Jähriger an einem Kiosk in der Bahnhofstraße von einem 17-Jährigen abgepasst. Der Täter behauptete, im Besitz eines Messers zu sein, und forderte Bargeld von den Jugendlichen. Die beiden weigerten sich zunächst, auf die Drohung einzugehen, und versuchten zu flüchten. Der Täter verfolgte sie und drohte erneut, das Messer einzusetzen. Daraufhin übergab der 17-Jährige dem Angreifer eine Schachtel Zigaretten. Dank der Personenbeschreibung konnte der 17-jährige Täter in der Nähe von Polizeikräften festgenommen werden. Er wurde auf einer Dienststelle erkennungsdienstlich behandelt. Ein Messer konnte von den Beamten nicht gefunden werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche seiner Mutter übergeben.

