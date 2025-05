POL-PPRP: Seniorin mit Schockanruf um mehrere Tausend Euro betrogen

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit zwischen Samstag (03.05.2025) 20:30 Uhr, und Sonntag (04.05.2025) 17:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in einen Mercedes Sprinter ein, der in der August-Bebel-Straße geparkt war. Aus dem Handwerkerfahrzeug wurden mehrere Werkzeuge und Gegenstände gestohlen. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Wer hat in der August-Bebel-Straße Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die ...

