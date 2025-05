Polizei Hagen

POL-HA: Schwerer Raub in Vorhalle - Polizeibeamte nehmen fünf Tatverdächtige vorläufig fest

Hagen-Vorhalle (ots)

Nach einem schweren Raub, der sich am Montagmittag (26.05.2025) in einer Wohnung in Vorhalle ereignete, nahmen Polizeibeamte fünf Tatverdächtige vorläufig fest. Gegen 12.30 Uhr wurde die Polizei zur Wortherbruchstraße gerufen. Vor einem dortigen Mehrfamilienhaus trafen die Beamten auf einen 51-jährigen Mann, der ihnen sagte, dass mehrere Männer ihn angegriffen und ausgeraubt hätten. Ersten Ermittlungen zufolge hatte sich der 51-Jährige aus noch zu klärenden Gründen mit einem der späteren Täter verabredet. Dieser nahm ihn an der Haustür des Mehrfamilienhauses in Empfang und führte ihn in eine Wohnung. Dort wurde der 51-Jährige dann von mehreren maskierten und zum Teil mit Messern und Schusswaffen bewaffneten Männern angegriffen und gefesselt. Die Täter raubten dem Mann das Handy und seinen Fahrzeugschlüssel, bevor sie die Fesseln wieder lösten und aus der Wohnung flüchteten. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung, an der mehrere Streifenwagen und auch zivile Einsatzkräfte beteiligt waren, nahmen die Beamten insgesamt fünf tatverdächtige Männer im Alter zwischen 19 und 23 Jahren vorläufig fest. Bei der Fahndung erhielten die Polizisten entscheidende Zeugenhinweise durch Passanten und Anwohner. Mindestens drei der Festgenommenen wollten mit einem PKW flüchten. Als sie einen Streifenwagen erblickten, fuhren sie plötzlich rückwärts und kollidierten dabei mit zwei geparkten Fahrzeugen. Der 51-Jährige wurde bei der Tat nur leicht verletzt und benötigte keine unmittelbare ärztliche Versorgung. Im Verlauf der Fahndung und der Festnahmen fanden die Beamten mehrere Beweismittel, darunter auch Messer, Schusswaffen und Sturmhauben, auf und stellten diese sicher. Die weiteren Ermittlungen der Kripo dauern an. Es wird nachberichtet. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell