POL-HA: Mit offenem Haftbefehl in Verkehrskontrolle gefahren und festgenommen

Hagen-Mitte (ots)

Während Polizisten an der Altenhagener Brücke eine Verkehrskontrolle durchführten, trafen die Einsatzkräfte am Dienstag (27.05.2025) gegen 14.10 Uhr auf einen 27-jährigen Hagener. Der Mann fuhr mit einem Audi, der nicht versichert war und zur Entstempelung ausgeschrieben wurde. Zudem hatte der 27-Jährige einen offenen Haftbefehl wegen Beleidigung. Da er den geforderten Betrag nicht zahlen konnte, nahm ihn das Streifenteam fest. Der 27-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Er erhielt zudem eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. (arn)

