Polizei Hagen

POL-HA: Hagener mit Einkaufswagen voller Altkleider angetroffen

Hagen-Boele (ots)

Auf der Schwerter Straße trafen Polizisten am Dienstag (27.05.2025) auf einen 69-Jährigen. Der Mann war stark alkoholisiert und transportierte Altkleider in einem Einkaufswagen. Mitarbeiter der Waste Watcher verständigten die Polizei, nachdem der Hagener sich weigerte, ihnen seine Personalien zu nennen. Als die Streifenwagenbesatzung den 69-Jährigen aufforderte, die Kleidungsstücke den Mitarbeitern der Waste Watcher zu übergeben, kam er der Anweisung nur widerwillig nach und wurde verbal aggressiv. Er reagierte verständnislos.

Als er nach Abgabe der Altkleider den Einkaufswagen zum Supermarkt zurückbringen musste, schwankte er trotz Stabilisierung des Einkaufswagens stark. Ein Polizist, der ihn begleitete, musste ihn stützen und davor bewahren, zu stürzen. Nachdem der Hagener einen Platzverweis erhielt, kam er diesem auch nach wiederholter Ansprache nicht nach. Er ging erneut zum Altkleidercontainer an der Schwerter Straße und lehnte sich an diesen an. Das Streifenteam nahm ihn deshalb zur Verhinderung weiterer Straftaten/Ordnungswidrigkeiten und zum Schutz seiner Person in Gewahrsam und brachte ihn in eine Ausnüchterungszelle. Nachdem der Mann einen freiwilligen Atemalkoholtest durchführte, zeigte das Gerät knapp 1,4 Promille an. Der 69-Jährige erhielt eine Strafanzeige. (arn)

