Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg, Diersburg, Zunsweier - Farbschmierereien /Gibt es Zeugen?

Hohberg, Diersburg, Zunsweier (ots)

Bislang Unbekannte haben den Unterstand einer Bushaltestelle in der Kreisstraße/Talstraße in Diersburg sowie eine Schule im "Kleingässle" in Zunsweier mit verfassungsfeindlichen Symbolen beschmiert. Auf einem Holzgebälk des Unterstandes der Bushaltestelle wurde ein Hakenkreuz aufgesprüht, während an einer Wand der Schule neben mehreren Hakenkreuzen auch SS-Runen festgestellt werden konnten. Die Tatzeiten erstrecken sich von Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen. Ob die beiden Sachbeschädigungen miteinander in Verbindung stehen, ist unter anderem Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeipostens Hohberg. Hinweise zu verdächtigen Personen werden unter der Telefonnummer: 07808 9148-0 an die Ermittler erbeten.

/em

