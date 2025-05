POL-HA: Jugendliche flüchten nach Unfall mit einem E-Scooter - Zeugen gesucht

Hagen-Rummenohl (ots) - In der Nacht auf Donnerstag (29.05.2025) kam es an einem Einfamilienhaus in Hagen-Rummenohl zu einer versuchten Brandstiftung. Die Berufsfeuerwehr der Stadt Hagen war aufgrund eines lauten Knalls alarmiert worden. Am Tatobjekt konnten zwei Kanister festgestellt werden. Weiterhin war Benzingeruch feststellbar. Durch das Tatgeschehen wurde ein Briefkasten beschädigt. Zu einem Gebäudeschaden kam es ...

