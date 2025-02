Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nach Parkplatzunfall geflüchtet

Weimar (ots)

Am Sonntagabend hatte ein Buttstädterin ihren Pkw Mercedes Viano auf dem Parkplatz der Glitzerwelten am Stausee Hohenfelden abgeparkt. Daneben parkte ein Pkw Mercedes Vito. Beim Verlassen des Parkplatzes stieß der oder die Fahrerin des Vito gegen den Viano, wodurch an beiden Fahrzeugen Sachschaden in vierstelliger Höhe entstand. Zwei Insassen des Verursacherfahrzeuges stiegen aus, schauten sich den Schaden an und flüchteten anschließend vom Unfallort. Zeugenaussagen führten schließlich zu der 58-jährigen Unfallverursacherin nach Greiz. Das Schadensbild an ihrem Fahrzeug passte zum Unfallhergang. Gegen sie wurde eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort erstattet.

