LPI-J: Junge Bäume umgefahren

Jena (ots) - In Abwesenheit der Bewohner suchten bislang Unbekannte ein Einfamilienhaus im Ortsteil Winzerla auf. Im Tatzeitraum des vergangenen Wochenendes drangen sie in das Wohngebäude ein, durchsuchten mehrere Räume und Schränke und entwendeten Bargeld von knapp 1.000 Euro. Die Eigentümer stellten den Einbruch am Sonntagmittag fest und verständigten die Polizei. Diese sicherten am Tatort mehrere Spuren, die nun ausgewertet werden. Die Ermittlungen dauern an. ...

