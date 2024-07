Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei Dortmund sucht Zeugen nach Einbruch in Dortmund-Kirchhörde

Dortmund (ots)

Am Samstag (29. Juni 2024) brach ein bislang unbekannter Täter in ein Haus in der Straße "Am Pastorenwäldchen" in Dortmund-Kirchhörde ein. Die Polizei Dortmund sucht jetzt weitere Zeugen.

Gegen 21:21 Uhr hörten Zeugen einen akustischen Alarm an dem betroffenen Haus. Als sie sich dorthin begaben, sahen sie eine dunkel gekleidete Person flüchten. Die Hauseigentümerin war seinerzeit nicht vor Ort.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

- Männlich - 20 bis 30 Jahre alt - 1,80 bis 1,90m groß und muskulös - Dunkle Hautfarbe - Trug eine Mütze bzw. Kapuze - Beiger Pullover

Ein Zeuge eilte dem Tatverdächtigen noch nach. Seine Flucht ging über einen Fußweg in die Peter-Hille Straße, in der er in einen schwarzen Audi, mutmaßlich einen A6 neueren Baujahrs, stieg und in Richtung Hagener Straße davonfuhr.

Die Polizei Dortmund sucht jetzt Zeugen, die weitere Angaben machen können. Hinweise bitte an die Kriminalwache unter Tel.: 0231/132-7441.

