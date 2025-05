Polizei Hagen

POL-HA: Aufmerksame Nachbarin verhindert Einbruch - Zeugenaufruf!

Hagen (ots)

Am 30.05.2025, zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr, versuchten zwei Männer, in eine Wohnung eines Mehrfamilienwohnhauses auf der Kölner Straße in Hagen, Ortsteil Haspe, einzubrechen. Sie scheiterten an der Aufmerksamkeit und sofortigen Reaktion einer 47-jährigen Hausnachbarin.

Demnach hätten die beiden Tatverdächtigen versucht, über eine Mülltonne zum anschließenden Badezimmerfenster zu klettern und dieses aufzubrechen. Die aufmerksame Nachbarin bemerkte das Vorhaben. Sie sprach die beiden Männer direkt an und fragte nach ihren Absichten. Von dieser Offensive offenbar tief beeindruckt beendeten die Tatverdächtigen ihr Vorhaben und flüchteten. Sie entfernten sich in einem blauem Pkw Kombi (der Hersteller des Fahrzeugs wurde nicht erkannt).

Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben:

Person 1:

männlich, 180 cm-185 cm, dunkles kurzes Haar, beinahe Glatze, südländisches Erscheinungsbild, schlank.

Person 2:

männlich, 190 cm - 195 cm, dunkelblaues T-Shirt, kurze Jogging-Hose, südländisches Erscheinungsbild, Bierbauch.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen eines versuchten Einbruchdiebstahls eingeleitet. Die Sofortfahndung verlief ohne relevante Feststellungen. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei geführt. Für die anstehenden Maßnahmen werden Zeugen gesucht, die weitere sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen, dem verwendeten Kraftfahrzeug oder zu den flüchtigen Tatverdächtigen machen können. Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Hagen unter der Rufnummer 02331/986-2066, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Polizei NRW unter www.polizei.nrw.de entgegen.

Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei der couragierten Nachbarin und nimmt dies zum (erneuten) Anlass für den folgenden Hinweis:

Nach den Erfahrungen der Polizei trägt die Nachbarschaftshilfe entscheidend zur Verhinderung von Diebstählen und Einbrüchen bei. Deshalb bittet die Polizei: "Achten Sie bewusst auf verdächtige Situationen in der Nachbarschaft. In Gefahren- und in Verdachtsfällen alarmieren Sie sofort die Polizei über Notruf 110."

Für weitere Fragen oder Tipps: Kommissariat Kriminalprävention/Opferschutz, Telefon 02331/986-1528. (rd)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell