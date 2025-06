Polizei Hagen

POL-HA: Hagener versucht vor Polizisten mit Roller zu flüchten

Hagen-Boele (ots)

Samstagnacht (31.05.2025) sah eine Streifenwagenbesatzung gegen 2.30 Uhr zwei Personen auf einem Roller. Der Fahrer fuhr Schlangenlinien und schwankte so stark, dass die Polizisten den Eindruck hatten, dass dieser fast umkippt. Kurz nach dem Kreuzungsbereich Hagener Straße/Overbergstraße gaben die Beamten dem Fahrer Anhaltesignale. Zunächst erweckte der Mann den Eindruck, dass er an einer Haltestelle stoppt, dann flüchtete er jedoch. Zeitweise fuhren die Einsatzkräfte mit ihrem Streifenwagen parallel zum Roller, um den Fahrer zum Anhalten zu bewegen. Durch unterschiedliche Manöver setzte er seine Flucht fort und fuhr auf einen Fußweg, der in den Hameckepark führt. Da der Weg nicht mit dem Streifenwagen befahrbar war, verfolgten zwei Polizisten den Roller zu Fuß, verloren jedoch irgendwann den Blickkontakt. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen fanden Polizisten den Roller dann an einem Supermarktparkplatz. Durch eine Abfrage des Versicherungskennzeichens in den polizeilichen Auskunftssystemen und durch weitere Ermittlungen an der Halteranschrift trafen die Beamten schließlich auf den 31-jährigen Fahrer und seine 34-jährige Schwester, die als Sozia mit auf dem Roller unterwegs war. Der 31-Jährige machte einen alkoholisierten und leicht aggressiven Eindruck, es ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Beide Personen stritten ab, mit dem Roller gefahren zu sein. Beide Personen besitzen keinen Führerschein. Der 31-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Sowohl die Helme als auch der Roller wurden sichergestellt. Der Mann erhielt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis, darüber hinaus wurde eine Anzeige wegen des Missachtens von Zeichen/Weisungen gefertigt. (arn)

