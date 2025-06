Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Mann fällt vom Planwagen und verletzt sich schwer

Wachtendonk (ots)

Am Montag (09. Juni 2025) kam es gegen 23:52 Uhr in Wachtendonk-Wankum am Schapsdyck zu einem Unfall, bei der eine Person aus einem Planwagen auf die Straße fiel und dabei schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich ein 51-jähriger Mann aus Nettetal während der Fahrt entgegen der Sicherheitshinweise des Fahrers auf die Oberkante der Planwagenlehne gesetzt und war dann ohne fremdes Verschulden und vermutlich stark alkoholisiert nach hinten auf die Fahrbahn gestürzt. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus verbracht werden, Lebensgefahr bestand jedoch nicht. Das Planwagengespann aus Trecker und Anhänger war in Krefeld gestartet und auf dem Weg nach Grefrath. (sp)

